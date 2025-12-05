Kakanwil Milawati Audiensi dengan Sekda Sumbawa, Dua Siap Menteri Hadir

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama jajaran melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo, Jumat (5/12).

Pertemuan tersebut membahas persiapan dan koordinasi menjelang peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi NTB.

Peresmian tersebut bakal dihadiri Menteri Hukum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta Duta Posbankum.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar kegiatan peresmian Posbankum berjalan optimal.

“Peresmian Posbankum Provinsi NTB ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi penuh dari Pemkab Sumbawa agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan sukses,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Sekda Sumbawa Budi Prasetiyo menyampaikan kesiapan daerah dalam menyambut kedatangan para pejabat tinggi negara serta pelaksanaan rangkaian acara.

Ia menerangkan bahwa aula Kabupaten Sumbawa mampu menampung hingga 200 peserta dan telah dilengkapi fasilitas teknis yang memadai.