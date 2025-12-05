JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Audiensi dengan Sekda Sumbawa, Dua Siap Menteri Hadir

Kakanwil Milawati Audiensi dengan Sekda Sumbawa, Dua Siap Menteri Hadir

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:12 WIB
Kakanwil Milawati Audiensi dengan Sekda Sumbawa, Dua Siap Menteri Hadir - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama jajaran melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo, Jumat (5/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama jajaran melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo, Jumat (5/12).

Pertemuan tersebut membahas persiapan dan koordinasi menjelang peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi NTB.

Peresmian tersebut bakal dihadiri Menteri Hukum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta Duta Posbankum.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar kegiatan peresmian Posbankum berjalan optimal.

“Peresmian Posbankum Provinsi NTB ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi penuh dari Pemkab Sumbawa agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan sukses,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Sekda Sumbawa Budi Prasetiyo menyampaikan kesiapan daerah dalam menyambut kedatangan para pejabat tinggi negara serta pelaksanaan rangkaian acara.

Ia menerangkan bahwa aula Kabupaten Sumbawa mampu menampung hingga 200 peserta dan telah dilengkapi fasilitas teknis yang memadai.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar kegiatan peresmian Posbankum berjalan optimal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Posbankum Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Sekda Sumbawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  2. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  3. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU