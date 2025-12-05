Menkum Bertemu Perwakilan China, Sorot Inisiasi Indonesia tentang Royalti

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas baru saja mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan China untuk ASEAN di Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif strategis Indonesia.

Inisiatif tersebut adalah pengajuan proposal berjudul "The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment" di kancah global.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menkum Supratman menekankan pentingnya dukungan Tiongkok sebagai anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Dukungan ini krusial untuk memajukan upaya kolektif dalam memastikan tata kelola royalti hak cipta digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital.

Proposal ini akan menjadi sorotan utama dalam sidang Komite Tetap WIPO pada Desember 2025 ini.

Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada inisiatif global, tetapi juga melakukan modernisasi kerangka hukum di tingkat domestik.