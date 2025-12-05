JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Bertemu Perwakilan China, Sorot Inisiasi Indonesia tentang Royalti

Menkum Bertemu Perwakilan China, Sorot Inisiasi Indonesia tentang Royalti

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:21 WIB
Menkum Bertemu Perwakilan China, Sorot Inisiasi Indonesia tentang Royalti - JPNN.com Bali
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas baru saja mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan China untuk ASEAN di Jakarta. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas baru saja mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan China untuk ASEAN di Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif strategis Indonesia.

Inisiatif tersebut adalah pengajuan proposal berjudul "The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment" di kancah global.

Baca Juga:

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menkum Supratman menekankan pentingnya dukungan Tiongkok sebagai anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Dukungan ini krusial untuk memajukan upaya kolektif dalam memastikan tata kelola royalti hak cipta digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital.

Baca Juga:

Proposal ini akan menjadi sorotan utama dalam sidang Komite Tetap WIPO pada Desember 2025 ini.

Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada inisiatif global, tetapi juga melakukan modernisasi kerangka hukum di tingkat domestik.

Pertemuan Menkum Supratmandengan perwakilan China ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif strategis Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas China ASEAN Indonesia royalti hak cipta Komite Tetap WIPO WIPO Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  2. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  3. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU