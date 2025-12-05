JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:11 WIB
Kemenkum NTB Bahas Manajemen Sentra KI, Sorot Komersialisasi dan Penilaian Aset - JPNN.com Bali
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB mengikuti Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) ke-38 dengan tema “Memperkuat Ekosistem Inovasi: Strategi Pengelolaan Sentra KI yang Berkelanjutan”, Kamis kemarin (4/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB mengikuti Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) ke-38 dengan tema “Memperkuat Ekosistem Inovasi: Strategi Pengelolaan Sentra KI yang Berkelanjutan”, Kamis kemarin (4/12).

Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas dalam mendukung penguatan sentra KI di seluruh daerah.

Webinar ini membahas pentingnya peran Sentra KI sebagai pusat layanan, edukasi, dan komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Hasil riset dan inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi haerus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan Indonesia secara umum.

Melalui seri edukasi ini, Kemenkum NTB memperkuat pemahaman mengenai strategi pengelolaan KI yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

Claudia Valeriana Gregorius, Analis Hukum Ahli Muda dan Katimja Pemberdayaan KI pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Kementerian Hukum, memaparkan materi mengenai manajemen Kekayaan Intelektual di Sentra KI.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan KI merupakan rangkaian kegiatan strategis yang mencakup identifikasi, pelindungan, hingga pemanfaatan hasil inovasi untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Claudia juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman KI, penelitian berbasis KI, serta keterlibatan industri dalam proses riset.

TAGS   Kemenkum NTB Sentra KI kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ASKI

