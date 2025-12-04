Kemenkum NTB Kawal Penyusunan Raperda Perbukuan dan Literasi Lombok Timur

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kemenkum NTB turut hadir dan berperan aktif dalam Konsultasi Publik Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Pengembangan Literasi yang dilaksanakan, Kamis (4/12) di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur.

Acara ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta unsur masyarakat.

‎‎Kegiatan dibuka oleh Kabag Hukum Pemkab Lombok Timur Biawansyah.

Biawansyah menegaskan bahwa Raperda tentang perbukuan dan literasi merupakan salah satu dari 13 Propemperda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

‎‎"Konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat sehingga Raperda yang disusun dapat lebih baik, partisipatif, serta menjawab kebutuhan daerah," ujar Biawansyah.

‎Menurut Biawansyah, proses penyusunan peraturan akan memiliki kejelasan, akuntabilitas, dan legitimasi yang kuat apabila disusun melalui partisipasi yang luas.

‎‎Dalam forum tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Pahittiartik, memberikan tanggapan substansial atas Raperda yang sedang dikonsultasikan.

‎‎Ia menyampaikan perlunya penyesuaian judul Raperda agar lebih merefleksikan ruang lingkup pengaturan, sekaligus mempertegas aspek sosiologis dalam bagian pembukaannya.