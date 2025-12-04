Kakanwil Pimpin Harmonisasi Raperbup Dompu, Sentil Kepastian Hukum & Kualitas Regulasi

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:01 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Rapat Pengharmonisasian terhadap enam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Dompu, Kamis (4/12) di Aula Rinjani. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian terhadap enam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Dompu, Kamis (4/12) di Aula Rinjani.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Dompu selaku pemrakarsa.

Enam Raperbup yang dibahas meliputi pedoman sewa barang milik daerah, pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tata cara pemberian bantuan benih bagi petani.

Kemudian Raperbup tata cara kerja sama BLUD, pengadaan barang/jasa BLUD di bidang kesehatan, serta standar harga satuan Pemda tahun anggaran 2025.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan setiap rancangan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengapresiasi kehadiran dan komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam proses harmonisasi.

“Masukan yang kami berikan bukanlah untuk menyalahkan, melainkan sebagai upaya bersama agar produk hukum yang lahir benar-benar berkualitas, bermanfaat, dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Ia menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahap penting untuk memastikan regulasi memiliki kepastian hukum dan dampak yang jelas bagi masyarakat.

