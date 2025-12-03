JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Ikut Penajaman Data Maturitas DJKI, Perkuat Tata Kelola Layanan KI

Kemenkum NTB Ikut Penajaman Data Maturitas DJKI, Perkuat Tata Kelola Layanan KI

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:18 WIB
Kemenkum NTB Ikut Penajaman Data Maturitas DJKI, Perkuat Tata Kelola Layanan KI - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di BPSDM Kementerian Hukum, Rabu (3/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di BPSDM Kementerian Hukum, Rabu (3/12).

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh perwakilan dari berbagai kantor wilayah, termasuk Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Agenda ini merupakan lanjutan dari kegiatan Technical Meeting yang sebelumnya dilaksanakan pada Selasa (11/11) lalu.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, DJKI memberikan arahan terkait perlunya penajaman data dan penyempurnaan justifikasi untuk memastikan kesesuaian serta akurasi pengukuran maturitas KI di seluruh wilayah.

Kegiatan tindak lanjut ini menjadi ruang bagi Kanwil untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data secara langsung bersama tim DJKI dan Konsultan SustaIN.

Pada hari kedua pelaksanaan, Kanwil Kemenkum NTB mengikuti sesi penelaahan indikator laporan hasil pengukuran maturitas KI.

Baca Juga:

Proses ini melibatkan telaah menyeluruh terhadap data dukung yang sebelumnya telah diinput, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan ketepatan pelaporan sesuai standar indikator.

Tim DJKI dan Konsultan SustaIN melakukan verifikasi bersama perwakilan Kanwil guna memastikan kelengkapan serta kesesuaian bukti.

DJKI memberikan arahan terkait perlunya penajaman data dan penyempurnaan justifikasi untuk memastikan kesesuaian serta akurasi pengukuran maturitas KI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Ditjen KI DJKI Data Maturitas KI Layanan KI Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  2. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  3. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU