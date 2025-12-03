Kemenkum NTB Ikut Penajaman Data Maturitas DJKI, Perkuat Tata Kelola Layanan KI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di BPSDM Kementerian Hukum, Rabu (3/12).

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh perwakilan dari berbagai kantor wilayah, termasuk Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Agenda ini merupakan lanjutan dari kegiatan Technical Meeting yang sebelumnya dilaksanakan pada Selasa (11/11) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, DJKI memberikan arahan terkait perlunya penajaman data dan penyempurnaan justifikasi untuk memastikan kesesuaian serta akurasi pengukuran maturitas KI di seluruh wilayah.

Kegiatan tindak lanjut ini menjadi ruang bagi Kanwil untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data secara langsung bersama tim DJKI dan Konsultan SustaIN.

Pada hari kedua pelaksanaan, Kanwil Kemenkum NTB mengikuti sesi penelaahan indikator laporan hasil pengukuran maturitas KI.

Proses ini melibatkan telaah menyeluruh terhadap data dukung yang sebelumnya telah diinput, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan ketepatan pelaporan sesuai standar indikator.

Tim DJKI dan Konsultan SustaIN melakukan verifikasi bersama perwakilan Kanwil guna memastikan kelengkapan serta kesesuaian bukti.