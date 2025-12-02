Kadiv Yankum Anna Ernita Ikut Penilaian Kompetensi ProASN di BKN Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (ProASN) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (2/12).

Kegiatan Penilaian Kompetensi yang berlangsung di Kantor Regional X BKN Denpasar ini merupakan bagian dari program percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Adapun pejabat dari Kanwil Kemenkum NTB yang mengikuti Penilaian Kompetensi tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani berbagai tahapan pengukuran yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam pengelolaan Manajemen Talenta ASN di tingkat nasional maupun instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun data kompetensi pejabat tinggi yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis merit di lingkungan Kementerian Hukum.

Pendekatan Profiling ASN juga menjadi upaya strategis untuk menempatkan talenta sesuai kebutuhan organisasi.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui ProASN merupakan langkah penting untuk memastikan setiap pejabat memiliki peta potensi dan kompetensi yang jelas.