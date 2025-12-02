JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kadiv Yankum Anna Ernita Ikut Penilaian Kompetensi ProASN di BKN Denpasar

Kadiv Yankum Anna Ernita Ikut Penilaian Kompetensi ProASN di BKN Denpasar

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:14 WIB
Kadiv Yankum Anna Ernita Ikut Penilaian Kompetensi ProASN di BKN Denpasar - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Anna Ernita mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (Pro-ASN) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (2/12). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (ProASN) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (2/12).

Kegiatan Penilaian Kompetensi yang berlangsung di Kantor Regional X BKN Denpasar ini merupakan bagian dari program percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Adapun pejabat dari Kanwil Kemenkum NTB yang mengikuti Penilaian Kompetensi tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Baca Juga:

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani berbagai tahapan pengukuran yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam pengelolaan Manajemen Talenta ASN di tingkat nasional maupun instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun data kompetensi pejabat tinggi yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis merit di lingkungan Kementerian Hukum.

Baca Juga:

Pendekatan Profiling ASN juga menjadi upaya strategis untuk menempatkan talenta sesuai kebutuhan organisasi.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui ProASN merupakan langkah penting untuk memastikan setiap pejabat memiliki peta potensi dan kompetensi yang jelas.

Kadiv Yankum Anna Ernita mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (Pro-ASN) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (2/12).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kadiv Yankum Anna Ernita ProASN ASN BKN Denpasar Badan Kepegawaian Negara Profiling ASN Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

  2. Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan - JPNN.com Bali

    Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan

  3. Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU