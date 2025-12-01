HUT Ke-54 KORPRI di NTB: ASN Diminta Siaga, Solid, dan Berintegritas

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB dan Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, menggelar upacara peringatan HUT ke-54 KORPRI 2025, Senin (1/12).

Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai dari keempat satuan kerja tersebut, yang hadir dalam satu barisan.

Hal ini untuk menegaskan komitmen bersama sebagai aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, turut hadir dalam upacara tersebut bersama Kadiv Yankum Anna Ernita dan Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Kehadiran para pimpinan ini menjadi simbol penguatan soliditas dan kebersamaan seluruh jajaran ASN di NTB dalam memperingati momentum bersejarah bagi KORPRI.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB AA Gde Krisna, membacakan sambutan Ketum KORPRI Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan Arif menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam atas dedikasi ASN.

“Selamat Ulang Tahun ke-54 kepada seluruh anggota KORPRI di manapun Saudara bertugas.