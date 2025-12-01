Kakanwil Terima Kunjungan BHP Makassar, Bahas Layanan Hukum Perwalian

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar dalam rangka penyampaian pemberitahuan pelaksanaan Layanan Hukum Perwalian di wilayah NTB, Senin (1/12).

Kegiatan berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.

‎‎Rombongan BHP Makassar dipimpin oleh Muh. Ibnu dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Pertemuan ini membahas pelaksanaan layanan hukum perwalian yang akan diadakan oleh BHP Makassar di NTB mulai 1 hingga 3 Desember 2025.

‎Ibnu menjelaskan bahwa layanan perwalian yang dilaksanakan BHP Makassar mencakup penyumpahan wali dan pengawasan hak atas anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Selain berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB, BHP Makassar juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Agama Mataram, serta Kantor Kelurahan Mataram.

‎Kakanwil ‎I Gusti Putu Milawati, menyambut baik kedatangan tim BHP Makassar dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan layanan hukum perwalian di NTB.

‎‎“Kami sangat mendukung langkah BHP Makassar dalam memberikan layanan hukum perwalian di daerah.