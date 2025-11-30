JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dorong Perlindungan Seni dan Budaya Lombok Tengah Melalui KIK

Kemenkum NTB Dorong Perlindungan Seni dan Budaya Lombok Tengah Melalui KIK

Minggu, 30 November 2025 – 15:54 WIB
Kemenkum NTB Dorong Perlindungan Seni dan Budaya Lombok Tengah Melalui KIK - JPNN.com Bali
Dua Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi mengenai KI personal maupun KI komunal saat Rapat Pemajuan Kebudayaan dengan Lembaga atau Komunitas Seni dan Budaya NTB, Jumat (28/11) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri Rapat Pemajuan Kebudayaan dengan Lembaga atau Komunitas Seni dan Budaya NTB, Jumat (28/11) kemarin.

Rapat ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah di Ballroom Grand Royal Bill Hotel.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para budayawan, komunitas seni, dan lembaga kebudayaan mengenai pentingnya perlindungan serta pemanfaatan karya seni melalui rezim Kekayaan Intelektual (KI).

Baca Juga:

Upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan karya budaya lokal mendapat pengakuan resmi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Seksi Bidang Kebudayaan Disdikbud Lombok Tengah Mulyadi menekankan perlunya peningkatan pengetahuan para pelaku seni terkait pemanfaatan dan perlindungan karya mereka.

“Banyak karya seni kita yang kaya nilai budaya, tetapi belum terkelola melalui KI.

Baca Juga:

Ini membuat karya daerah rentan diambil pihak lain tanpa pengakuan,” ujar Mulyadi.

Sebagai narasumber, dua Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi mengenai KI personal maupun KI komunal.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para budayawan, komunitas seni, dan lembaga kebudayaan mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah kekayaan intelektual Kekayaan Intelektual Komunal budaya lokal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus

  2. Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU