Kemenkum NTB Dorong Perlindungan Seni dan Budaya Lombok Tengah Melalui KIK

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri Rapat Pemajuan Kebudayaan dengan Lembaga atau Komunitas Seni dan Budaya NTB, Jumat (28/11) kemarin.

Rapat ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah di Ballroom Grand Royal Bill Hotel.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para budayawan, komunitas seni, dan lembaga kebudayaan mengenai pentingnya perlindungan serta pemanfaatan karya seni melalui rezim Kekayaan Intelektual (KI).

Upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan karya budaya lokal mendapat pengakuan resmi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Seksi Bidang Kebudayaan Disdikbud Lombok Tengah Mulyadi menekankan perlunya peningkatan pengetahuan para pelaku seni terkait pemanfaatan dan perlindungan karya mereka.

“Banyak karya seni kita yang kaya nilai budaya, tetapi belum terkelola melalui KI.

Ini membuat karya daerah rentan diambil pihak lain tanpa pengakuan,” ujar Mulyadi.

Sebagai narasumber, dua Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi mengenai KI personal maupun KI komunal.