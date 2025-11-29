Kakanwil Bertemu Gubernur NTB Menjelang Menkum Datang, Bahas Posbankum & PJA 2025

JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 07:56 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan beberapa agenda strategis terkait perkembangan Posbankum kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Jumat (28/11) kemarin.

Audiensi ini dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi tim Penyuluh Hukum.

Pertemuan tersebut membahas capaian penting pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang kini telah mencapai 100 persen di seluruh NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan beberapa agenda strategis terkait perkembangan Posbankum.

Selain melaporkan capaian pembentukannya, ia juga menyampaikan rencana peresmian Posbankum Desa/Kelurahan yang akan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Kakanwil turut melaporkan perkembangan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, di mana dari 64 peserta asal NTB, enam di antaranya berhasil lulus seleksi nasional dan masuk dalam nominasi penerima penghargaan.

“Kami sangat bangga karena enam perwakilan NTB berhasil menembus tingkat nasional.

Ini menunjukkan bahwa desa dan kelurahan di NTB memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan akses keadilan serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan beberapa agenda strategis terkait perkembangan Posbankum kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal
