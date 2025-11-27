JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Terima Audiensi Kepala BRIDA NTB, Bahas Pendaftaran Kurma KLU Jadi IG

Kakanwil Terima Audiensi Kepala BRIDA NTB, Bahas Pendaftaran Kurma KLU Jadi IG

Kamis, 27 November 2025 – 20:10 WIB
Kakanwil Terima Audiensi Kepala BRIDA NTB, Bahas Pendaftaran Kurma KLU Jadi IG - JPNN.com Bali
Kakanwil I Gusti Putu Milawati dan Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi membahas rencana pendaftaran Kurma Lombok Utara sebagai Indikasi Geografis (IG).Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, Kamis (27/11).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi, untuk membahas rencana pendaftaran Kurma Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai Indikasi Geografis (IG).

Pertemuan tersebut juga untuk penjajakan kerja sama lebih luas dalam pengembangan kekayaan intelektual daerah.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif BRIDA.

Ia menegaskan bahwa Kanwil siap memberikan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran IG maupun bentuk pelindungan KI lainnya.

“Kami sangat mendukung langkah BRIDA untuk mendorong Kurma KLU sebagai Indikasi Geografis.

Baca Juga:

Ini langkah strategis bagi daerah, dan Kanwil siap mendampingi mulai dari pemetaan potensi hingga proses administratif,” ujarnya.

Mila juga menggarisbawahi adanya sejumlah potensi KI lain di NTB yang belum ditindaklanjuti, seperti Garam Pamongkong yang masih terkendala sarana produksi dan pemasaran.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati dan Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi membahas rencana pendaftaran Kurma Lombok Utara sebagai Indikasi Geografis (IG).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB BRIDA NTB Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi Kurma Kabupaten Lombok Utara indikasi geografis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

  2. Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

  3. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU