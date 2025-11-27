Kakanwil Terima Audiensi Kepala BRIDA NTB, Bahas Pendaftaran Kurma KLU Jadi IG

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, Kamis (27/11).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi, untuk membahas rencana pendaftaran Kurma Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai Indikasi Geografis (IG).

Pertemuan tersebut juga untuk penjajakan kerja sama lebih luas dalam pengembangan kekayaan intelektual daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif BRIDA.

Ia menegaskan bahwa Kanwil siap memberikan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran IG maupun bentuk pelindungan KI lainnya.

“Kami sangat mendukung langkah BRIDA untuk mendorong Kurma KLU sebagai Indikasi Geografis.

Ini langkah strategis bagi daerah, dan Kanwil siap mendampingi mulai dari pemetaan potensi hingga proses administratif,” ujarnya.

Mila juga menggarisbawahi adanya sejumlah potensi KI lain di NTB yang belum ditindaklanjuti, seperti Garam Pamongkong yang masih terkendala sarana produksi dan pemasaran.