JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Tutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025, Ini Pesannya

Kakanwil Tutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025, Ini Pesannya

Kamis, 27 November 2025 – 19:53 WIB
Kakanwil Tutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025, Ini Pesannya - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi menutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (27/11). Foto: Kemenkum NTB ??

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi menutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (27/11).

‎‎Pelatihan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini terbagi dalam empat kelas wilayah: Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kota Bima.

Sebanyak 199 peserta mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber dari empat PBH: Posbankumadin Kota Mataram, LBH Untuk Keadilan, LBH UNSA, dan Posbankumadin Bima.

Baca Juga:

‎‎Selama pelatihan, peserta menerima empat materi utama:

‎‎1. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan Pengaduan.

‎2. Teknik Komunikasi Paralegal.

Baca Juga:

‎3. Bantuan Hukum dan Advokasi.

‎4. Aktualisasi Peran Paralegal & Sistem Monitoring Evaluasi.

Sebanyak 199 peserta mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber dari empat PBH: Posbankumadin Kota Mataram, LBH Untuk Keadilan, LBH UNSA, dan Posbankumadin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB paralegal Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

  2. Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

  3. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU