Kakanwil Tutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi menutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (27/11).

‎‎Pelatihan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini terbagi dalam empat kelas wilayah: Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kota Bima.

Sebanyak 199 peserta mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber dari empat PBH: Posbankumadin Kota Mataram, LBH Untuk Keadilan, LBH UNSA, dan Posbankumadin Bima.

‎‎Selama pelatihan, peserta menerima empat materi utama:

‎‎1. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan Pengaduan.

‎2. Teknik Komunikasi Paralegal.

‎3. Bantuan Hukum dan Advokasi.

‎4. Aktualisasi Peran Paralegal & Sistem Monitoring Evaluasi.