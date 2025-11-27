Kakanwil Tutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025, Ini Pesannya
bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi menutup Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (27/11).
Pelatihan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini terbagi dalam empat kelas wilayah: Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kota Bima.
Sebanyak 199 peserta mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber dari empat PBH: Posbankumadin Kota Mataram, LBH Untuk Keadilan, LBH UNSA, dan Posbankumadin Bima.
Selama pelatihan, peserta menerima empat materi utama:
1. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan Pengaduan.
2. Teknik Komunikasi Paralegal.
3. Bantuan Hukum dan Advokasi.
4. Aktualisasi Peran Paralegal & Sistem Monitoring Evaluasi.
