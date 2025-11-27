JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dorong Deteksi Dini Narkoba & Akses Bantuan Hukum via Posbankum

Kemenkum NTB Dorong Deteksi Dini Narkoba & Akses Bantuan Hukum via Posbankum

Kamis, 27 November 2025 – 09:26 WIB
Kemenkum NTB Dorong Deteksi Dini Narkoba & Akses Bantuan Hukum via Posbankum - JPNN.com Bali
Kepala Desa Pemenang Barat, Asma’at, membuka Sosialisasi Sadar Hukum dan Intervensi Berbasis Masyarakat Agen Pemulihan BNN di Aula Kantor Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Rabu (26/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi Sadar Hukum dan Intervensi Berbasis Masyarakat Agen Pemulihan BNN di Aula Kantor Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Rabu (26/11).

Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, kader posbankumdes, tokoh perempuan, dan masyarakat setempat.

‎‎Kepala Desa Pemenang Barat, Asma’at, membuka kegiatan dengan memberikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut.

Baca Juga:

Ia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi sehingga wawasan hukum dan kemampuan menghadapi persoalan sosial di desa dapat semakin meningkat.

‎Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB Irwan Kusdiharto menjelaskan fungsi dan manfaat Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes).

Ia menegaskan bahwa pembentukan posbankumdes merupakan langkah konkret dalam mewujudkan desa sadar hukum sekaligus memberikan akses bantuan hukum bagi warga kurang mampu.

Baca Juga:

‎‎Materi kedua disampaikan oleh Naufal Arifin, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Ia menyoroti urgensi desa sadar hukum untuk memperkuat budaya hukum di tengah masyarakat.

ketertiban sosial. ?Narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan konsep intervensi berbasis masyarakat serta peran strategis agen pemulihan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB BNN NTB Desa Pemenang Barat BNN Posbankum Posbankumdes narkoba Deteksi Dini Narkoba

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

  2. Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang - JPNN.com Bali

    Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

  3. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU