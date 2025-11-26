JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Pelatihan Paralegal Serentak III: Fokus pada Struktur Sosial, Prosedur Hukum & HAM

Pelatihan Paralegal Serentak III: Fokus pada Struktur Sosial, Prosedur Hukum & HAM

Rabu, 26 November 2025 – 20:35 WIB
Pelatihan Paralegal Serentak III: Fokus pada Struktur Sosial, Prosedur Hukum & HAM - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melanjutkan Pelatihan Paralegal Serentak III (Tahap 1) yang memasuki hari kedua, Rabu (26/11) yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melanjutkan Pelatihan Paralegal Serentak III (Tahap 1) yang memasuki hari kedua, Rabu (26/11).

Kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan dibagi ke dalam empat ruang kelas yang mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Bima.

Total 199 peserta dari desa dan kelurahan turut berpartisipasi.

Baca Juga:

Pelaksanaan pelatihan di masing-masing wilayah didampingi oleh lembaga pemberi bantuan hukum, antara lain Posbankumadin Mataram, LBH Untuk Keadilan, LBH UNSA, dan Posbankumadin Bima.

Para narasumber yang hadir merupakan advokat dari masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut, memberikan materi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta sebagai calon paralegal desa.

Materi pertama membahas struktur dan kondisi sosial masyarakat yang disampaikan oleh Yaumi Ramdhani selaku advokat Posbankumadin Bima.

Baca Juga:

Peserta diajak memahami dinamika sosial yang sering menjadi akar munculnya persoalan hukum di tingkat desa.

Selama diskusi interaktif berlangsung membahas kasus-kasus yang lazim terjadi di lingkungan masyarakat.

Peserta diajak memahami dinamika sosial yang sering menjadi akar munculnya persoalan hukum di tingkat desa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   paralegal pelatihan paralegal Pelatihan Paralegal Serentak Kemenkum NTB Posbankum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

  2. Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang - JPNN.com Bali

    Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

  3. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU