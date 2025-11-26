DJKI Latih Analis KI Kemenkum NTB, Belajar Pasar hingga Valuasi Aset

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi aktif dalam Program Edukasi Kekayaan Intelektual Modul Komersialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 24–26 November 2025.

Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Analis Kekayaan Intelektual (KI) Ahli Muda dan Ahli Madya dari seluruh Kanwil Kemenkum di Indonesia.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB menjadi bagian dari komitmen memperkuat kapasitas analis dalam mendukung ekosistem pemanfaatan dan nilai ekonomi Kekayaan Intelektual di daerah.

Baca Juga: DJKI dan Komdigi Kompak Memperkuat Pengawasan KI di Ruang Digital

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI Yasmon menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas peran Analis KI di berbagai wilayah.

“Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memastikan Analis KI tidak hanya fokus pada pemeriksaan formalitas.

Analis KI harus mampu mengoptimalkan nilai ekonomi KI melalui strategi pemanfaatan dan komersialisasi yang efektif karena kinerja sistem KI kini dinilai dari kontribusinya terhadap ekonomi dan alih teknologi,” ujar Yasmon.

Selama pelatihan, peserta dari Kanwil Kemenkum NTB memperoleh materi terkait penelusuran pasar dan analisis kompetitif aset Kekayaan Intelektual.

Materi tersebut membekali analis dalam mengidentifikasi peluang pasar, memahami potensi industri, serta mengevaluasi program pemasaran terdahulu.