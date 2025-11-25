Kakanwil Buka Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III, Sorot Penguatan Posbankum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati secara resmi membuka Pelatihan Paralegal Serentak Tahap III Tahun 2025 yang diikuti seluruh perangkat desa dan lurah se-NTB pada Selasa (25/11) secara virtual.

Mila, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa pelatihan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas capaian penting di NTB, yakni terbentuknya 100 persen Posbankum Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah NTB.

Mila menyebutkan setiap Posbankum tersebut harus diisi oleh paralegal yang telah mengikuti pelatihan resmi dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) maupun Posbakumadin sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

Para perangkat desa/lurah yang menjadi peserta pelatihan Tahap III memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan hukum di tingkat akar rumput.

Ia mengingatkan kepada seluruh peserta beberapa hal penting yang harus dijalankan setelah pelatihan.

"Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat desa/kelurahan, mengaktifkan kegiatan sosialisasi hukum untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di wilayah masing-masing,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

“Paling penting memberikan penerangan hukum serta mediasi warga untuk menekan angka perselisihan dan perceraian," imbuh Mila.

Mila juga meminta seluruh peserta untuk tidak ragu berkonsultasi dengan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB, Posbakumadin, maupun OBH di kabupaten/kota.