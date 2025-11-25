JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Sentil Integrasi Nilai HAM dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kakanwil Milawati Sentil Integrasi Nilai HAM dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Selasa, 25 November 2025 – 19:39 WIB
Kakanwil Milawati Sentil Integrasi Nilai HAM dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Perwakilan NTB menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah (PHD) Berspektif HAM di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (25/11).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, sebagai narasumber.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memberikan penguatan terkait urgensi integrasi nilai-nilai HAM dalam penyusunan regulasi daerah.

Baca Juga:

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa otonomi daerah harus dijalankan berdasarkan pemahaman yang tepat mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewenangan absolut, seperti keagamaan, hubungan luar negeri, moneter, justice, serta pertahanan dan keamanan, yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, tidak boleh dimasukkan dalam materi muatan produk hukum daerah.

Baca Juga:

“Instrumen hukum daerah harus fokus pada kewenangan konkuren yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan pekerjaan umum,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati menekankan pentingnya posisi ASN sebagai pelayan publik.

Menurutnya, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus disusun dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar tuntas kewajiban
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati HAM Produk Hukum Daerah provinsi NTB ASN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

  2. Bali United Frustasi tak Kunjung Menang, Rahmat Arjuna Sorot Finishing Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Frustasi tak Kunjung Menang, Rahmat Arjuna Sorot Finishing Tim

  3. Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru? - JPNN.com Bali

    Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU