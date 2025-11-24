JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Mendampingi Penguatan Posbankumdes Padolo, Dorong Akses Keadilan

Kemenkum NTB Mendampingi Penguatan Posbankumdes Padolo, Dorong Akses Keadilan

Senin, 24 November 2025 – 21:09 WIB
Kemenkum NTB Mendampingi Penguatan Posbankumdes Padolo, Dorong Akses Keadilan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Pemerintah Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Senin (24/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Pemerintah Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Senin (24/11).

Kedatangan mereka dalam rangka koordinasi penguatan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes).

Pertemuan berlangsung di ruang tunggu layanan Kanwil Kemenkum NTB dan diterima oleh tim Penyuluh Hukum.

Baca Juga:

Dalam koordinasi tersebut, Sekretaris Desa Padolo, Sujihad Iga Ananda, bersama unsur PMD menyampaikan bahwa Desa Padolo telah membentuk tim Posbankumdes dan melengkapi sarana-prasarana pendukung.

Mereka juga memaparkan bahwa permasalahan dominan masyarakat saat ini berkaitan dengan sengketa hutang-piutang, tetapi penyelesaiannya sejauh ini masih berjalan kondusif melalui mekanisme mediasi tingkat desa.

Penyuluh Hukum Ahli Madya, Indraswati, memberikan penguatan terkait tahapan mediasi yang harus dijalankan oleh Posbankumdes agar proses penyelesaian sengketa berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga:

Ia menekankan pentingnya tahapan mulai dari verifikasi laporan, pemahaman posisi para pihak, penetapan kesepakatan awal, hingga penyusunan aturan dasar dan penjadwalan mediasi.

Seluruh proses tersebut, kata Indraswati, harus dilaksanakan secara netral, sukarela, dan menjaga kerahasiaan para pihak.

Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Pemerintah Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Senin (24/11).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Desa Padolo Pemdes Padolo Posbankumdes pemkab bima paralegal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United

  2. Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United

  3. Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU