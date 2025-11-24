KSB dan Kemenkum NTB Bahas Raperda KIA, Perubahan OPD, hingga Alokasi Dana Desa

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 16:40 WIB
Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (24/11).

Rapat harmonisasi berlangsung di Ruang Rapat Setda Kabupaten Sumbawa Barat.

‎‎Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Hairul Jibril, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, serta jajaran OPD pemrakarsa.

‎‎Adapun yang dibahas yaitu, Raperkada tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Raperkada tentang Penetapan Alokasi Dana Desa.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Raperda tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

‎‎Hairul Jibril memberikan apresiasi atas kontribusi Kanwil Kemenkum NTB dalam proses harmonisasi regulasi daerah.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan penguatan pengaturan hukum di Kabupaten Sumbawa Barat.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemda Kabupaten Sumbawa Barat.

