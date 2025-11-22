Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat Peacemaker Training, Peserta dari Sumbawa Bikin Bangga

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat Peacemaker Training Kabupaten Sumbawa kepada para Kepala Desa dan Lurah peserta pelatihan.

Acara berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Sumbawa pada Jumat (21/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiv P3H Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas PMD, dan Bagian Hukum Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga: Kemenkum NTB Gandeng OJK Bentuk Satuan Tugas PNBP Jaminan Fidusia

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo, menyatakan bahwa Sumbawa merupakan salah satu daerah yang paling cepat merespons instruksi dan perintah pembentukan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat.

“Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten yang paling taat asas.

Setiap ada perintah pembentukan regulasi dari pusat, kami selalu merespons dengan cepat.

Oleh karena itu, para peserta Peacemaker Training dari Sumbawa sangat layak menerima penghargaan ini,” ujar Sekda Sumbawa Budi Prasetiyo.

Budi Prasetiyo juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum NTB atas pendampingan selama proses pelatihan.