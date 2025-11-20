JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB dan Pemda Sumbawa Bahas IRH, Harmonisasi Lima Raperda Strategis

Kemenkum NTB dan Pemda Sumbawa Bahas IRH, Harmonisasi Lima Raperda Strategis

Kamis, 20 November 2025 – 21:36 WIB
Kemenkum NTB dan Pemda Sumbawa Bahas IRH, Harmonisasi Lima Raperda Strategis - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus rapat harmonisasi terhadap lima Raperda dan satu Raperbub Kabupaten Sumbawa. Kamis (20/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - ‎Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus rapat Pengharmonisasian terhadap lima Raperda dan satu Raperbub Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa pada Kamis (20/11/2025), dipimpin oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga.

‎‎Dalam pertemuan tersebut, Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan hasil penilaian IRH.

Baca Juga:

Menurutnya, Pemkab Sumbawa telah melakukan pengunggahan data dukung, tetapi masih perlu dioptimalkan.

Wakil Ketua Bapemperda Sumbawa Adizul Syahabuddin, mengapresiasi pendampingan Kanwil dan menegaskan komitmen penguatan koordinasi perangkat daerah.

‎‎Pada sesi harmonisasi, tim Kanwil memberikan sejumlah catatan teknis dan substansial terhadap Raperda Bantuan Hukum, Ormas, Pemajuan Kebudayaan Sumbawa, Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an, serta Raperbub Renstra 2025–2029.

Baca Juga:

Penyempurnaan meliputi konsiderans, kewenangan, redaksional, hingga teknik penyusunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

‎‎Sebelumnya, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa harmonisasi ini penting untuk memastikan regulasi daerah benar-benar berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif.

Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus rapat harmonisasi terhadap lima Raperda dan satu Raperbub Kabupaten Sumbawa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemda Sumbawa Ranperda IRH Indeks Reformasi Hukum Harmonisasi Ranperda Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

  2. Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin - JPNN.com Bali

    Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin

  3. Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh - JPNN.com Bali

    Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU