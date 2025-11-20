Modal Terbesar Bisnis di Era Digital Bukan Teknologi, Menkum Beri Jawaban Begini

bali.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyelenggarakan kegiatan What’s Up Kemenkum Campus Calls Out di Universitas Diponegoro (Undip).

Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan literasi hukum dan pemahaman generasi muda terhadap regulasi bisnis, integritas, serta transparansi Beneficial Ownership (BO) di era digital, Rabu (19/11).

Kegiatan berlangsung di Muladi Dome, dengan menghadirkan ratusan mahasiswa dan sejumlah pakar di bidang hukum dan keuangan.

Hadir mengikuti acara Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dan jajaran.

Kegiatan ini menjadi episode perdana program komunikasi publik Kementerian Hukum yang menyasar kalangan kampus, dengan menghadirkan sejumlah narasumber Istimewa.

Ada Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Guru Besar FH Undip Prof Paramita Prananingtyas, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Gubernur Maluku Utara yang juga sebagai pebisnis, Sherly Tjoanda Laos.

Para narasumber membahas berbagai aspek strategis yang perlu dipahami generasi muda, dalam membangun bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum.

Menkum Supratman menegaskan pemahaman hukum dan integritas merupakan pondasi utama bagi generasi muda yang ingin membangun usaha.