Momen Transformasi Kelembagaan, Kemenkum NTB Dukung Penuh Hari Bhakti Kemenimipas

Kamis, 20 November 2025 – 07:57 WIB
Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Acara Syukuran Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia Ke-1 yang digelar di Aula Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Rabu (19/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Acara Syukuran Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia Ke-1 yang digelar di Aula Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Rabu (19/11).

Hadir Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhammad Amin Imran.

Keduanya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap perjalanan kelembagaan baru yang mengintegrasikan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Acara yang mengusung tema “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Negara” ini diawali dengan pembacaan sejarah lahirnya Kemenimipas oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB.

Para undangan kemudian menyaksikan penayangan video sejarah pembentukan Kemenimipas yang menegaskan kembali proses panjang transformasi organisasi tersebut.

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenimipas dengan Gubernur NTB atau pejabat yang mewakili.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi mitra eksternal sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap layanan imigrasi dan pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB AA Gde Krisna juga membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

