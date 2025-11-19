JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini RUU KUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Menkum Buka Suara

RUU KUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Menkum Buka Suara

Rabu, 19 November 2025 – 18:32 WIB
RUU KUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Menkum Buka Suara - JPNN.com Bali
Menkum Supratman menyerahkan penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/11). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (18/11/2025).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan urgensi pengesahan RUU KUHAP melalui pembacaan Pendapat Akhir Presiden Terhadap RUU KUHAP.

Baca Juga:

“Kami mewakili Presiden Republik Indonesia, memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Pemerintah menyusun RUU KUHAP ini secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif,” ujar Menkum Supratman.

Penyusunan ini, lanjut Menkum, melibatkan berbagai stakeholder, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil dan kelompok rentan.

Baca Juga:

“Masukan publik dari seluruh lapisan masyarakat kemudian kami serap melalui rapat kerja, uji publik, dan konsultasi nasional agar rumusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dan teknologi masa kini,” katanya.

Menkum berharap KUHAP dapat menjadi lebih berkeadilan.

Menurut Menkum Supratman, penyusunan RUU KUHAP melibatkan berbagai stakeholder, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, LSM
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   RUU KUHAP UU KUHAP KUHAP Menkum Supratman DPR RI Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman Sidang Paripurna

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam - JPNN.com Bali

    Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam

  2. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  3. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU