JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini RUU KUHAP Disetujui di Paripurna, Menkum Sampaikan Pendapat Presiden Prabowo

RUU KUHAP Disetujui di Paripurna, Menkum Sampaikan Pendapat Presiden Prabowo

Rabu, 19 November 2025 – 07:49 WIB
RUU KUHAP Disetujui di Paripurna, Menkum Sampaikan Pendapat Presiden Prabowo - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan pendapat akhir pemerintah saat pengesahan RUU KUHAP jadi UU/ Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - ‎Rapat Paripurna DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama para wakil ketua: Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Agenda utamanya adalah penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Baca Juga:

Agenda ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPR RI, perwakilan pemerintah, serta unsur terkait lainnya.

‎‎Dalam sidang tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan pendapat akhir pemerintah.

Menkum Supratman menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, serta kebutuhan sistem peradilan yang lebih akuntabel dan modern.

Baca Juga:

Proses penyusunan RUU KUHAP sebelumnya telah melalui pembahasan komprehensif bersama DPR dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

‎Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, turut hadir untuk memberikan dukungan substantif terkait materi RUU KUHAP.

Proses penyusunan RUU KUHAP sebelumnya telah melalui pembahasan komprehensif bersama DPR dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. ?
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   RUU KUHAP UU KUHAP KUHAP Sidang Paripurna DPR RI Menkum Supratman Andi Agtas Presiden Prabowo Ketua DPR RI Puan Maharani

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  2. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

  3. H2H Bali United vs Persis: Tuan Rumah Unggul Tipis, Johnny Jansen Berpesan - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persis: Tuan Rumah Unggul Tipis, Johnny Jansen Berpesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU