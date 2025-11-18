JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Rakor Tata Kelola Regulasi Nasional: Sinergi Kunci Kepastian Hukum & Iklim Investasi

Rakor Tata Kelola Regulasi Nasional: Sinergi Kunci Kepastian Hukum & Iklim Investasi

Selasa, 18 November 2025 – 06:58 WIB
Rakor Tata Kelola Regulasi Nasional: Sinergi Kunci Kepastian Hukum & Iklim Investasi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri hari kedua Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang Mendukung Kepastian Hukum, Efisiensi Birokrasi, serta Iklim Investasi Nasional yang Kondusif bertempat di Ruang Rapat Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (17/11). Foto: Kemenkum NTB ??

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri hari kedua Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang Mendukung Kepastian Hukum, Efisiensi Birokrasi, serta Iklim Investasi Nasional yang Kondusif bertempat di Ruang Rapat Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (17/11).

‎‎Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Hadir pula peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Majelis Rakyat Papua.

Baca Juga:

‎‎Pada sesi pertama, peserta memperoleh paparan dari sejumlah narasumber kunci.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pelayanan publik.

Ia menegaskan perlunya penguatan mekanisme sinergi serta digitalisasi evaluasi regulasi guna memastikan kepastian hukum yang merata di seluruh daerah.

Baca Juga:

‎‎Paparan berikutnya disampaikan Plt. Direktur Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Hendra Kurnia Putra.

Ia menekankan agenda reformasi regulasi melalui peningkatan kualitas peraturan pada tahap ex-ante dan ex-post, harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence dalam proses penyusunan regulasi.

Ia menegaskan perlunya penguatan mekanisme sinergi serta digitalisasi evaluasi regulasi guna memastikan kepastian hukum yang merata di seluruh daerah. ??
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Rakor Tata Kelola Regulasi Nasional Kemenkum Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot - JPNN.com Bali

    Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

  2. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  3. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU