JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Fixed, NTB Siap Meresmikan 1.166 Posbankum, Kakanwil Koordinasi dengan BPHN

Fixed, NTB Siap Meresmikan 1.166 Posbankum, Kakanwil Koordinasi dengan BPHN

Selasa, 18 November 2025 – 06:44 WIB
Fixed, NTB Siap Meresmikan 1.166 Posbankum, Kakanwil Koordinasi dengan BPHN - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Kepala BPHN Min Usihen untuk membahas peresmian Posbankum di NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).

Senin kemarin (17/11), Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen di Jakarta.

Koordinasi ini untuk membahas persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi NTB.

Baca Juga:

Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat NTB mencatat pencapaian yang membanggakan, yakni telah berhasil membentuk 100 persen Posbankum Desa/Kelurahan.

Total ada 1.166 Posbankum yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah serta desa/kelurahan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan laporan perkembangan sekaligus permohonan arahan kepada Kepala BPHN terkait pelaksanaan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan secara serentak di NTB.

Ia menegaskan bahwa peresmian ini penting dilakukan sebagai bentuk penguatan kelembagaan serta memastikan seluruh Posbankum dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemberian layanan bantuan hukum di tingkat komunitas.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Kepala BPHN Min Usihen membahas Posbankum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   NTB provinsi NTB Posbankum Kemenkum NTB Kepala BPHN Min Usihen Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot - JPNN.com Bali

    Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

  2. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  3. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU