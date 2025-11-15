JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Workshop Khusus Bahas Royalti & AI

Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Workshop Khusus Bahas Royalti & AI

Sabtu, 15 November 2025 – 20:14 WIB
Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Workshop Khusus Bahas Royalti & AI - JPNN.com Bali
ASEAN dan Jepang menyelenggarakan pertemuan pertama Menteri Hukum di Manila, Filipina, Sabtu (15/11) dan diikuti Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, MANILA -
ASEAN dan Jepang menyelenggarakan pertemuan pertama Menteri Hukum di Manila, Filipina, Sabtu (15/11).

Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama di bidang hukum dan keadilan, serta memperdalam kemitraan strategis antara ASEAN dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan ada pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas secara spesifik terkait royalti dan artificial intelligence (AI).

Baca Juga:

“Indonesia mengusulkan ada workshop yang membahas kekayaan intelektual terkait royalti dari musik dan konten media oleh artificial intelligence platform global,” ujar Menkum Supratman.

Sebelumnya, Kementerian Hukum mengusulkan “Indonesia Proposal” terkait royalti yang akan dibahas khusus dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di kantor World Intellectual Property (WIPO) Jenewa, Swiss, Desember 2025.

Selain terkait royalti, Menkum Supratman menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang.

Baca Juga:

Khususnya dalam pengembangan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial.

Pertemuan tersebut juga membahas usulan Jepang yang disampaikan Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan ada pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas secara khusus soal royalti musik dan AI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ASEAN Jepang Forum ASEAN - Jepang royalti royalti musik Artificial Intelligence Menkum Supratman Andi Agtas Indonesia Proposal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  2. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU