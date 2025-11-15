Kakanwil Latih Paralegal LBH GP Ansor NTB, Beber Konsep Negara Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM -

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati hadir sebagai narasumber dalam Pelatihan Paralegal Angkatan I yang digelar LBH GP Ansor Nusa Tenggara Barat di Lombok Beach Hotel, Sabtu (15/11).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dengan mengusung tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Paralegal.”

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan materi mengenai pengantar ilmu hukum serta dasar-dasar hukum paralegal.

Mulai dari indikator kompetensi pemahaman hukum dan demokrasi, konsep negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, hingga asas dan prinsip negara hukum serta demokrasi.

Ia juga menjelaskan ruang lingkup pelayanan paralegal, peran paralegal dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum.

Kakanwil menegaskan bahwa peran paralegal sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

“Paralegal adalah ujung tombak dalam memberikan pemahaman hukum dasar kepada masyarakat.

Dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme hukum yang tepat dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.