JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Pra-Harmonisasi 4 Raperda Sumbawa, Jamin Kualitas Produk Hukum Daerah

Kemenkum NTB Pra-Harmonisasi 4 Raperda Sumbawa, Jamin Kualitas Produk Hukum Daerah

Sabtu, 15 November 2025 – 11:54 WIB
Kemenkum NTB Pra-Harmonisasi 4 Raperda Sumbawa, Jamin Kualitas Produk Hukum Daerah - JPNN.com Bali
Divisi PPPH Kemenkum NTB menggelar rapat pra-harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, Jumat (14/11) di Ruang Podcast Kanwil. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi PPPH Kemenkum NTB menggelar rapat pra-harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, Jumat (14/11) di Ruang Podcast Kanwil.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Sub-Pokja, Suyanto Edi Wibowo.

Suyanto menegaskan pentingnya proses pra-harmonisasi sebagai tahapan strategis untuk menjamin kualitas substansi Raperda sebelum dibahas bersama pemrakarsa.

Baca Juga:

"Harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi proses penting untuk menyelaraskan setiap norma agar sesuai asas, teknik penyusunan, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ini adalah bagian dari komitmen kami di Kanwil Kemenkum NTB untuk memastikan kualitas setiap produk hukum daerah melalui pencermatan yang cermat dan terarah,” ujar Suyanto.

Pada rapat tersebut, tiga perancang yang bertanggung jawab masing-masing menyampaikan hasil pencermatan awal terhadap tiga Raperda.

Baca Juga:

Mulai Raperda Bantuan Hukum, Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Dasar, dan Raperda Pemajuan Kebudayaan.

Seluruh catatan awal disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk memperkuat landasan kewenangan, konsistensi norma, serta kesesuaian pengaturan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Suyanto menegaskan pentingnya proses pra-harmonisasi sebagai tahapan strategis untuk menjamin kualitas substansi Raperda sebelum dibahas bersama pemrakarsa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Raperda Raperda Sumbawa NTB Pemkab Sumbawa Produk Hukum Daerah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU