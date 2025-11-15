JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Ikut Diskusi Sinkronisasi Data Jaminan Fidusia, Cegah Kerugian Negara

Kemenkum NTB Ikut Diskusi Sinkronisasi Data Jaminan Fidusia, Cegah Kerugian Negara

Sabtu, 15 November 2025 – 11:41 WIB
Kemenkum NTB Ikut Diskusi Sinkronisasi Data Jaminan Fidusia, Cegah Kerugian Negara - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti Diskusi Intensif Pengelolaan Data Jaminan Fidusia serta Pemanfaatan Kerja Sama Pertukaran Data dan PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (14/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti Diskusi Intensif Pengelolaan Data Jaminan Fidusia serta Pemanfaatan Kerja Sama Pertukaran Data dan PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (14/11).

Kakanwil didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, dan para pelaksana Bidang AHU.

Kegiatan dibuka oleh Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK, Darmansyah.

Baca Juga:

Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan peserta atas partisipasinya.

Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan data jaminan fidusia, meningkatkan pemanfaatan kerja sama pertukaran data PNBP.

Diskusi ini juga untuk menemukan solusi atas potensi kerugian negara yang muncul akibat adanya ketidaksinkronan data antara Kementerian Hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga:

Materi pertama disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Ida Irawati.

Ida Irawati mengulas perspektif BPK terkait potensi kerugian negara dalam layanan PNBP jaminan fidusia.

Diskusi ini juga untuk menemukan solusi atas potensi kerugian negara yang muncul akibat adanya ketidaksinkronan data antara Kementerian Hukum dengan OJK
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB fidusia Otoritas Jasa Keuangan Layanan Fidusia Jaminan Fidusia PNPB BPK RI Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU