Kepala Desa & Lurah Menerima Sertifikat Peacemaker Training, Didaulat Jadi Juru Damai

Jumat, 14 November 2025 – 22:18 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menggelar acara Penyerahan Sertifikat Peacemaker Training bagi Kepala Desa dan Lurah dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Jumat (14/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar acara Penyerahan Sertifikat Peacemaker Training bagi Kepala Desa dan Lurah dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Jumat (14/11).

‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan kepada seluruh peserta pelatihan untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara nyata

“Dengan bekal ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dari pelatihan ini, saya berharap dapat diimplementasikannya secara nyata.

Jadikanlah kantor desa dan kelurahan sebagai rumah mediasi, terapkan prinsip restorative justice dan bangun sinergi‎,” ujar Mila, sapaan akrabnya.

Mila juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah yang telah dinyatakan lulus.

“Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini terus berlanjut,” kata Mila.

 Para penerima sertifikat kini berhak menyandang gelar Non-Academic Non-Litigation Peacemaker (NLP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan mereka dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB berharap seluruh peserta mampu membawa semangat perdamaian hingga ke tingkat paling bawah, demi mewujudkan NTB sebagai provinsi yang adil, damai, dan sejahtera. (jpnn)

Para penerima sertifikat kini berhak menyandang gelar Non-Academic Non-Litigation Peacemaker (NLP) alias juru damai di tengah masyarakat.
