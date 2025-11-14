JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Serahkan Hasil Evaluasi Perda ke Pemkot Mataram, Perkuat Sinergi Hukum

Kemenkum NTB Serahkan Hasil Evaluasi Perda ke Pemkot Mataram, Perkuat Sinergi Hukum

Jumat, 14 November 2025 – 19:51 WIB
Kemenkum NTB Serahkan Hasil Evaluasi Perda ke Pemkot Mataram, Perkuat Sinergi Hukum - JPNN.com Bali
Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga bersama Tim Pokja Analis Hukum melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri, Jumat (14/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga bersama Tim Pokja Analis Hukum melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri, Jumat (14/11).

Koordinasi ini dalam rangka penyampaian Laporan Analisis dan Evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Edward James Sinaga menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memaparkan rangkaian kinerja Tim Pokja Analis Hukum selama satu tahun terakhir.

Baca Juga:

Sesuai mandat, tim berkewajiban melakukan analisis dan evaluasi sedikitnya lima Peraturan Daerah setiap tahun.

“Tahun ini, tim berhasil menyelesaikan enam perda provinsi serta beberapa produk hukum lainnya,” ujar Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Edward juga menyampaikan bahwa proses analisis dan evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mendapatkan bimbingan langsung dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Baca Juga:

Pendampingan tersebut memastikan bahwa setiap hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara substantif maupun prosedural.

Kanwil Kemenkum NTB saat ini telah menerima dua perda dari Pemkot Mataram yang sedang dalam proses analisis.

Kanwil Kemenkum NTB saat ini telah menerima dua perda dari Pemerintah Kota Mataram yang sedang dalam proses analisis.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB pemkot mataram Perda Evaluasi Perda Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU