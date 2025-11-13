JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 19:11 WIB
Razilu Bergeser, Hermansyah Siregar Jadi Plt Dirjen KI, Wamenkum Berpesan - JPNN.com Bali
Wamenkum melantik Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menggantikan Razilu, Kamis (13/11). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, Kamis (13/11) di Graha Pengayoman, Jakarta.

Acara yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy O.S. Hiariej ini dihadiri oleh pimpinan tinggi madya, serta jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkum.

Salah satu pergeseran jabatan yang menjadi perhatian utama adalah posisi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Razilu yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, kini dilantik sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain posisi strategis tersebut, Wamenkum juga melantik Chusni Thamrin sebagai Direktur Teknologi Informasi DJKI.

Ika Ahyani Kurniawati menduduki posisi baru sebagai Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum pada Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Hukum dan Sri Lastami sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Beberapa Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek Ahli Madya juga naik jenjang menjadi Pemeriksa Ahli Utama.

