Kemenkum NTB dan Pemkab Sumbawa Sepakat Kerja Sama Bidang Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menandatangani Nota Kesepakatan, Kamis (13/11).

Nota Kesepakatan ini bagian dari upaya memperkuat sinergi tugas dan fungsi serta pelaksanaan program terkait hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nota kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, antara lain sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, dan pembudayaan hukum.

Kemudian penyuluhan serta konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Lalu pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, hingga pelayanan hukum umum serta pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual (KI).

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum NTB atas dukungannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal regulasi.

“Acara ini saya sangat apresiasi.

Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya.