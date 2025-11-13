JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Sambut Baik Pembentukan Satgas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia

Kemenkum NTB Sambut Baik Pembentukan Satgas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia

Kamis, 13 November 2025 – 17:58 WIB
Kemenkum NTB Sambut Baik Pembentukan Satgas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia - JPNN.com Bali
Ketua Tim Kerja Optimalisasi PNBP Sihar Roni Sirait. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Puri Adriatik hadir dalam Rapat Pembahasan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia, Kamis (13/11).

Kegiatan tersebut digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Sihar Roni Sirait, Ketua Tim Kerja Optimalisasi PNBP, membahas berbagai aspek penting.

Baca Juga:

Mulai dari pembentukan Satgas, latar belakang, dasar hukum, tujuan, hingga petunjuk teknis pelaksanaannya.

Satgas ini akan berfokus pada peningkatan pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan jaminan fidusia.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa keanggotaan Satgas di tingkat pusat melibatkan Ditjen AHU, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, OJK, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Baca Juga:

Di tingkat wilayah, Satgas akan beranggotakan Kanwil Kemenkum, OJK Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah Notaris (MPW dan MPD), serta APPI wilayah.

Mekanisme kerja Satgas mencakup rekapitulasi dan rekonsiliasi data akta notaris dengan sertifikat jaminan fidusia di AHU Online, serta sinkronisasi dengan data OJK.

Mekanisme kerja Satgas mencakup rekapitulasi dan rekonsiliasi data akta notaris dengan sertifikat jaminan fidusia di AHU Online, serta sinkronisasi dengan data
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Satgas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia fidusia Jaminan Fidusia OJK Ditjen AHU Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  2. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

  3. Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga - JPNN.com Bali

    Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU