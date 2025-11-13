?Komitmen Kemenkum NTB Kuat, Siap Mewujudkan Layanan Pewarganegaraan
bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (12/11).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan layanan pewarganegaraan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat yang dibuka PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Sitomorang, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pewarganegaraan.
Menurut Hantor Situmorang, kewarganegaraan merupakan bentuk kedaulatan negara yang diberikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, turut aktif mengikuti jalannya rapat.
Kemenkum NTB mendukung langkah-langkah perbaikan layanan administrasi kewarganegaraan.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat pelayanan publik di bidang administrasi hukum, termasuk layanan pewarganegaraan.
"Kemenkum NTB berperan memastikan seluruh proses layanan pewarganegaraan di daerah berjalan sesuai standar dan mendukung penuh upaya Ditjen AHU dalam mewujudkan layanan yang cepat, akurat, dan akuntabel,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
