?Komitmen Kemenkum NTB Kuat, Siap Mewujudkan Layanan Pewarganegaraan

Kamis, 13 November 2025 – 09:49 WIB
PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Sitomorang. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (12/11).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan layanan pewarganegaraan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎‎Rapat yang dibuka PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Sitomorang, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pewarganegaraan.

Menurut Hantor Situmorang, kewarganegaraan merupakan bentuk kedaulatan negara yang diberikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil.

‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, turut aktif mengikuti jalannya rapat.

Kemenkum NTB mendukung langkah-langkah perbaikan layanan administrasi kewarganegaraan.

‎‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat pelayanan publik di bidang administrasi hukum, termasuk layanan pewarganegaraan.

‎‎"Kemenkum NTB berperan memastikan seluruh proses layanan pewarganegaraan di daerah berjalan sesuai standar dan mendukung penuh upaya Ditjen AHU dalam mewujudkan layanan yang cepat, akurat, dan akuntabel,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

