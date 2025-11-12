JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Dompu, Dorong Sinkronisasi Regulasi Daerah

Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Dompu, Dorong Sinkronisasi Regulasi Daerah

Rabu, 12 November 2025 – 08:54 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Dompu, Dorong Sinkronisasi Regulasi Daerah - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin Rapat Harmonisasi empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu yang berlangsung di Aula Rinjani, Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (11/11). Foto: Kemenkum NTB ??

bali.jpnn.com, DOMPU - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu yang berlangsung di Aula Rinjani, Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (11/11).

‎‎Kegiatan ini dihadiri Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Staf Ahli Bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Dompu, Kepala Badan Kesbangpol Dompu, serta perwakilan dari BPKAD dan Bagian Hukum Setda Dompu.

‎‎Dalam rapat tersebut, dibahas empat rancangan peraturan, yaitu:

Baca Juga:

‎Pertama, Raperbup tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Kedua, Raperbup tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.

Ketiga, Raperbup tentang Pusat Informasi dan Komunikasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Dompu.

Baca Juga:

Keempat, Raperbup tentang Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Aplikasi Dompu Juang.

‎Kadiv PPPH ‎Edward James Sinaga menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu yang berlangsung di Aula Rinjani, Kanwil Kemenkum NTB kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Dompu Raperbup Dompu Kabupaten Dompu Regulasi Daerah Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera - JPNN.com Bali

    Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera

  2. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  3. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU