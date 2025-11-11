Kemenkum NTB Siap Mencapai Target Skor Maturitas KI 2,3 di Akhir 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Technical Meeting tindak lanjut pembahasan hasil pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (11/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengevaluasi dan meningkatkan kesiapan serta pengelolaan KI di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Pengukuran maturitas KI menjadi salah satu indikator kinerja strategis dalam periode 2025–2029, dengan target capaian nilai minimal 2,3 pada tahun 2025 dan 2,5 pada tahun 2026.

Ketua tim penyelenggara menjelaskan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki standar pengukuran maturitas KI yang baku.

Oleh karena itu, inisiatif ini penting untuk memetakan tingkat kematangan pengelolaan KI di setiap wilayah.

Pelaksanaan pengukuran dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari uji coba di tiga Kanwil (Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Bali), finalisasi instrumen, pengisian survei oleh 33 Kanwil, hingga pelaporan hasil oleh konsultan.

Berdasarkan hasil pengukuran awal, rata-rata nasional berada pada angka 1,64 (kategori sangat rendah), dengan subindikator tertinggi yaitu sosialisasi dan edukasi yang mencatat skor 2,25.