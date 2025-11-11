Kemenkum NTB dan BRIDA Dorong Inovasi Daerah Bernilai Ekonomi

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 21:48 WIB
I Nyoman Mas Sumerta Jaya selaku Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual hadir sebagai narasumber memaparkan materi bertajuk “Peran Kementerian Hukum NTB dalam Hilirisasi Hasil Riset dan Inovasi.” Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kegiatan Temu Bisnis dan Bimbingan Teknis Inovasi yang digelar di Ballroom Pejanggik, Hotel Lombok Raya, Selasa (11/11).

‎‎Kegiatan yang diinisiasi oleh BRIDA NTB ini mengusung tema “Pentahelix Collaboration: Mewujudkan Inovasi Daerah Berbasis Kemitraan Strategis”.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur penting seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

I Nyoman Mas Sumerta Jaya selaku Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual hadir sebagai narasumber memaparkan materi bertajuk “Peran Kementerian Hukum NTB dalam Hilirisasi Hasil Riset dan Inovasi.”

Ia menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai fondasi dalam mendorong hilirisasi riset menuju nilai ekonomi yang berdaya saing.

‎‎“Kanwil Kemenkum NTB tidak hanya berperan melindungi inovasi melalui pendaftaran KI, tetapi juga menjadi penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Mas Sumerta Jaya.

‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil riset dan inovasi lokal.

‎‎"Kemenkum NTB berkomitmen menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen transformasi ekonomi.

Kanwil Kemenkum NTB mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kegiatan Temu Bisnis dan Bimtek Inovasi
