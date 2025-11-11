JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Genjot Pembentukan Posbankum di Lombok Tengah, Target 100 Persen

Kemenkum NTB Genjot Pembentukan Posbankum di Lombok Tengah, Target 100 Persen

Selasa, 11 November 2025 – 09:05 WIB
Kemenkum NTB Genjot Pembentukan Posbankum di Lombok Tengah, Target 100 Persen - JPNN.com Bali
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan sosialisasi dan permintaan pemenuhan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah, Senin kemarin (10/11).

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan sosialisasi dan permintaan pemenuhan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah, Senin kemarin (10/11).

Kegiatan tersebut berlangsung di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya, dan Kecamatan Praya Tengah.

Tim dari Divisi PPPH terdiri dari I Made Agus Suarjaya (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Regina Wiwin (Penyuluh Hukum Ahli Madya), I Dewa Made Dwi Prasetya (Penyuluh Hukum Ahli Muda), dan I Made Dodi Sutrisna (Penyuluh Hukum Ahli Pertama).

Baca Juga:

Mereka melakukan koordinasi dengan para Sekretaris Camat di tiga kecamatan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai bagian dari program perluasan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan di Kecamatan Praya Barat, tim diterima oleh Sekretaris Camat (Sekcam) I Ketut Nikisastra.

Baca Juga:

Sekcam Nikisastra menyampaikan terdapat enam desa yang belum mengirimkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Posbankum dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Sementara di Kecamatan Praya, Sekretaris Camat Atun menyebutkan masih ada empat desa dan satu kelurahan yang belum melengkapi SK Posbankum dan Kadarkum.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai bagian dari program perluasan akses keadilan bagi masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Posbankum Pemkab Lombok Tengah lombok tengah Divisi PPPH Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera - JPNN.com Bali

    Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera

  2. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  3. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU