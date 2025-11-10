JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Susun Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM

Kemenkum NTB Susun Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM

Senin, 10 November 2025 – 18:47 WIB
Kemenkum NTB Susun Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB menggelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Senin (10/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menggelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Senin (10/11).

Kegiatan ini diikuti oleh perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum NTB, serta pegawai dari jajaran Kanwil Kemenham Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam wilayah kerja Nusa Tenggara Barat.

Rapat dibuka oleh Muh. Taufiq Hidayat, perwakilan Kanwil Kemenham NTT yang tergabung sebagai tim ahli analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.

Baca Juga:

Taufiq menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

“Hasil rekomendasi yang disusun hari ini akan menjadi bahan masukan bagi instansi terkait untuk penyempurnaan produk hukum daerah agar lebih berperspektif HAM,” ujar Taufiq Hidayat.

Muhammad Risnain, akademisi dari Universitas Mataram, memaparkan rekomendasi atas sejumlah produk hukum daerah yang menjadi objek evaluasi.

Baca Juga:

Tim Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Riki Aditya dan Apriadi turut memberikan masukan penyelarasan agar rekomendasi yang disusun komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Berikut beberapa rekomendasi yang dihasilkan.

Kemenkum NTB menggelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Senin (10/11).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kemenham NTT produk hukum HAM Hak Asasi Manusia Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU