Hari Pahlawan Jadi Momen Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang bangsa, Minggu (10/11).

Upacara ini sekaligus refleksi untuk memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Upacara berlangsung di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB AA Gde Krisna bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Ia membacakan amanat Menteri Sosial bahwa makna perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, melainkan melalui kerja nyata, empati, dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” ujarnya.

Ia menegaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, dan tulus kepada masyarakat.