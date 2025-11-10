JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Wagub NTB Ingatkan Makna Hari Pahlawan, Ajak Meneladani Nilai Kepahlawanan

Wagub NTB Ingatkan Makna Hari Pahlawan, Ajak Meneladani Nilai Kepahlawanan

Senin, 10 November 2025 – 16:04 WIB
Wagub NTB Ingatkan Makna Hari Pahlawan, Ajak Meneladani Nilai Kepahlawanan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati diwakili Kadiv Pelayanan Hukum, Anna Ernita, turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (10/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati diwakili Kadiv Pelayanan Hukum, Anna Ernita, turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (10/11).

Upacara yang digelar dengan tema "Pahlawan ku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan", ini turut diikuti oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-NTB.

Hadir pula Kepala Instansi Vertikal se-NTB, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-NTB.

Baca Juga:

Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri selaku Inspektur Upacara, kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” kata Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri.

Baca Juga:

Wagub Indah menambahkan bahwa hal tersebut merupakan semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wagub NTB Indah Dharmayanti Hari Pahlawan Kemenkum NTB Kadiv Yankum Anna Ernita Nilai Kepahlawanan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU