Wagub NTB Ingatkan Makna Hari Pahlawan, Ajak Meneladani Nilai Kepahlawanan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati diwakili Kadiv Pelayanan Hukum, Anna Ernita, turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (10/11).

Upacara yang digelar dengan tema "Pahlawan ku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan", ini turut diikuti oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-NTB.

Hadir pula Kepala Instansi Vertikal se-NTB, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-NTB.

Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri selaku Inspektur Upacara, kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” kata Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri.

Wagub Indah menambahkan bahwa hal tersebut merupakan semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.