JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Menyerahkan Sertifikat Peacemaker Training ke 4 Kades di Lombok Timur

Kakanwil Menyerahkan Sertifikat Peacemaker Training ke 4 Kades di Lombok Timur

Jumat, 07 November 2025 – 08:31 WIB
Kakanwil Menyerahkan Sertifikat Peacemaker Training ke 4 Kades di Lombok Timur - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyerahkan sertifikat Peacemaker Training kepada empat Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur, yakni Kepala Desa Jerukmanis, Aik Dewa, Pringgasela, dan Suradadi, Kamis (6/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyerahkan sertifikat Peacemaker Training kepada empat Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur, yakni Kepala Desa Jerukmanis, Aik Dewa, Pringgasela, dan Suradadi.

Penyerahan tersebut dirangkaikan dalam kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terkait Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa/Kelurahan di NTB dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Kamis (6/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi mereka dalam kegiatan Peacemaker Training.

Baca Juga:

Dengan penghargaan ini, mereka berhak menyandang gelar non-akademik “NLP” atau Non-Litigation Peacemaker yang akan dicantumkan di belakang namanya.

Peacemaker Training sendiri telah digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebanyak dua kali dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi.

Mulai dari Mahkamah Agung (MA), Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BPHN sendiri.

Baca Juga:

Peserta yang merupakan Kepala Desa dan Lurah diberikan materi mencakup akses keadilan melalui mahkamah desa atau kelurahan, pembentukan dan pemberdayaan posbankum.

Kemudian peran kepala desa dan lurah dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. (jpnn)

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyerahkan sertifikat Peacemaker Training kepada empat Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Peacemaker Training Sertifikat Peacemaker Training kades lombok timur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan

  2. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

  3. Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU