JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Menghadiri Penutupan ToF Implementasi KUHP, 32 Peserta Lulus Fantastis

Kemenkum NTB Menghadiri Penutupan ToF Implementasi KUHP, 32 Peserta Lulus Fantastis

Kamis, 06 November 2025 – 07:47 WIB
Kemenkum NTB Menghadiri Penutupan ToF Implementasi KUHP, 32 Peserta Lulus Fantastis - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati menghadiri kegiatan Penutupan Training of Facilitator (ToF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (5/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Penutupan Training of Facilitator (ToF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (5/11).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Sebanyak 32 peserta dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim).

Baca Juga:

Evaluasi hasil pelatihan menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, dengan tingkat kepuasan peserta terhadap tenaga pengajar mencapai 94 persen.

Lalu respons positif terhadap sesi e-learning sebesar 89,4 persen serta pelaksanaan pembelajaran klasikal memperoleh nilai tertinggi sebesar 97,4 persen.

Dari hasil tersebut, 10 peserta dinyatakan “memuaskan” dan 22 peserta “sangat memuaskan”.

Baca Juga:

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida mewakili Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa kegiatan ToF ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana nasional.

“Pelatihan ini bukan hanya kegiatan teknis, tetapi momentum strategis untuk memperkuat fondasi implementasi KUHP baru berbasis nilai-nilai Pancasila,” ujar Mutia Farida.

Para fasilitator diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi KUHP.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB KUHP BPSDM Hukum Kemenkum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

  2. Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato

  3. Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas - JPNN.com Bali

    Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU