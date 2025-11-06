JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB dan BPIP Bahas Harmonisasi Regulasi Berbasis Nilai Pancasila, Penting

Kemenkum NTB dan BPIP Bahas Harmonisasi Regulasi Berbasis Nilai Pancasila, Penting

Kamis, 06 November 2025 – 06:42 WIB
Kemenkum NTB dan BPIP Bahas Harmonisasi Regulasi Berbasis Nilai Pancasila, Penting - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan kerja Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di ruang kerjanya, Rabu kemarin (5/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan kerja Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di ruang kerjanya, Rabu kemarin (5/11).

Kunjungan ini dipimpin oleh Jackson Simamora, Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP.

Hadir pula Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bima.

Baca Juga:

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan permintaan masukan substantif terkait penyusunan rekomendasi hasil pengawasan serta kajian terhadap Peraturan Wali Kota Bima Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jum’at Khusyuk.

Sebelumnya, Tim BPIP telah melaksanakan koordinasi lanjutan di Kota Bima bersama unsur pemerintah daerah guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada Juli 2025, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi atas peraturan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Jackson Simamora menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya BPIP untuk memastikan seluruh kebijakan daerah, termasuk peraturan kepala daerah, tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Baca Juga:

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam memperkuat proses evaluasi kebijakan publik agar implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip ideologis bangsa.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengapresiasi langkah BPIP dan menyampaikan pandangannya bahwa Peraturan Wali Kota Bima tersebut memang perlu dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan daerah dan dinamika sosial masyarakat.

Tim BPIP telah melaksanakan koordinasi lanjutan di Kota Bima bersama unsur pemerintah daerah guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada Juli 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP kota bima Pemkot Bima harmonisasi Pancasila Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

  2. Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato

  3. Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas - JPNN.com Bali

    Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU