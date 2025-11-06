JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Melantik Tiga Pejabat Penting di NTB, Pesannya Tegas, Simak

Kakanwil Melantik Tiga Pejabat Penting di NTB, Pesannya Tegas, Simak

Kamis, 06 November 2025 – 04:51 WIB
Kakanwil Melantik Tiga Pejabat Penting di NTB, Pesannya Tegas, Simak - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat, Rabu (5/11) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat, Rabu (5/11) kemarin.

Di antaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Lombok Tengah, Pejabat Fungsional (JF) Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Mataram.

‎Pelantikan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Kementerian Hukum dan seluruh unsur penegak hukum di daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga:

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan ketenteraman masyarakat.

‎‎“PPNS bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak dalam memastikan kebijakan daerah yang dibuat oleh bupati dapat berjalan dengan tertib, berkeadilan, dan berintegritas,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Mila, sapaan akrab Kakanwil, mengingatkan agar PPNS terus memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan profesionalitas, mempererat koordinasi antarinstansi penegak hukum, dan berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga:

“Saya berharap pelantikan ini menjadikan Bapak Ibu lebih amanah, menjunjung tinggi integritas, dan tentu saja humanis dalam pendekatan kepada masyarakat,” katanya.

‎‎Kepada PAW anggota MPDN Mataram, Mila berharap agar dapat segera beradaptasi dan membangun kerja sama yang baik dengan seluruh unsur di lingkungan Kanwil maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan ketenteraman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB PPN JF SDM Aparatur Majelis Pengawas Daerah Notaris PAW Anggota MPDN Kota Mataram

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

  2. Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato

  3. Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas - JPNN.com Bali

    Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU