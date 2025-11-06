Kakanwil Melantik Tiga Pejabat Penting di NTB, Pesannya Tegas, Simak

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat, Rabu (5/11) kemarin.

Di antaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Lombok Tengah, Pejabat Fungsional (JF) Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Mataram.

‎Pelantikan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Kementerian Hukum dan seluruh unsur penegak hukum di daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan ketenteraman masyarakat.

‎‎“PPNS bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak dalam memastikan kebijakan daerah yang dibuat oleh bupati dapat berjalan dengan tertib, berkeadilan, dan berintegritas,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Mila, sapaan akrab Kakanwil, mengingatkan agar PPNS terus memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan profesionalitas, mempererat koordinasi antarinstansi penegak hukum, dan berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap pelantikan ini menjadikan Bapak Ibu lebih amanah, menjunjung tinggi integritas, dan tentu saja humanis dalam pendekatan kepada masyarakat,” katanya.

‎‎Kepada PAW anggota MPDN Mataram, Mila berharap agar dapat segera beradaptasi dan membangun kerja sama yang baik dengan seluruh unsur di lingkungan Kanwil maupun pemangku kepentingan lainnya.