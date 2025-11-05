BKN Regional X Gelar Workshop AI, Dorong Pelayanan di Kemenkum NTB Cepat & Inovatif

JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 08:30 WIB
Jajaran Kemenkum NTB mengikuti Workshop Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Governansi Publik bagi ASN dengan mengusung tema Menguasai Copilot dan Teknik Prompting kemarin (4/11) di Aula Tambora, BPSDM NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kemenkum NTB mengikuti Workshop Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Governansi Publik bagi ASN dengan mengusung tema Menguasai Copilot dan Teknik Prompting.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan efisien bagi masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bali Nusra, Selasa kemarin (4/11) di Aula Tambora, BPSDM NTB.

Kegiatan interactive talkshow ini menghadirkan para ASN dari berbagai instansi pemerintah di wilayah kerja BKN Regional X.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membekali mereka keterampilan digital berbasis kecerdasan buatan guna memperkuat inovasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Regional X BKN Bali Nusra, Satya Pratama, menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan publik.

“ASN harus mampu memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan sesuai harapan masyarakat.

Pelatihan ini menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang lebih cerdas,” ujar Satya Pratama.

